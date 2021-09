Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTRO«Io capisco ma non condivido i no vax. Non condivido e non capisco chi non vuole nemmeno il tampone». Il giorno dopo il varo del decreto che estende il Green pass, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti torna sulla vicenda difendendo il meccanismo del lasciapassare verde senza però sbattere la porta in faccia ai No-vax che ha anche nel partito.D'altra parte il decreto è passato, malgrado le resistenze di Matteo...