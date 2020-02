L'INDISCRETO

Le parole di Giancarlo Giorgetti confermano un sentiment che nella Lega è forte: c'è un pezzo di un M5S che potrebbe ritornare utile come alleato. Soprattutto quella parte grillina che non ne vuol sapere di diventare organica al centrosinistra.

E così ieri, sull'Unione Sarda, il braccio destro di Matteo Salvini ha definito Luigi Di Maio «uno che crede in quello che fa, non un opportunista». Ma anche uno che «soffre questa fase politica, che immagina un M5S non asservito al Pd». Uno, insomma, «con la schiena dritta». Una riabilitazione? Forse anche di più: la constatazione di un rapporto che non si è mai interrotto. Perché a scandagliare gli umori più intimi di via Bellerio spunta fuori che la porta della Lega, in fin dei conti, non è mai stata chiusa al ministro degli Esteri. Gli indizi si trovano tra le pieghe delle parole di Salvini: «La colpa della crisi del M5S è di Beppe Grillo». Non solo: da quando Di Maio si è dimesso da capo politico nessun leghista lo ha attaccato.

D'altronde, nel frastagliato mondo M5S quelli che non sopportano l' abbraccio con il Pd, e rimpiangono la Lega, sono molti. Anche Barbara Lezzi, l'altro giorno, lo ha lasciato a intendere: «Il problema è solo Salvini...». Un'idea condivisa anche da Alessandro Di Battista. Giorgetti intanto scommette su una scissione del M5S: se dopo gli Stati generali la maggioranza dei grillini decidesse di aderire a un progetto «riformista» con il Pd, non è escluso che Di Maio e tanti altri si stacchino. Un modo per far scattare il ritorno di fiamma.

S.Can.

