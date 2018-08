Gioiello costruito sul carcere mamertino oggi trasformato in attrazione turistica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA Si chiamava San Pietro in Carcere, e nel 1540 diventa dei Falegnami: perché la costruisce la loro congregazione, che aveva affittato la chiesa, affidandola pure a Giacomo della Porta, un grande architetto. Ma nel tempo, ha perso un po' della sua importanza: è stata chiusa, usata soltanto per i matrimoni. Sotto, ha la cappella del Crocifisso, che è del Cinquecento; e deve il nome a un legno ritenuto miracoloso, e ritrovato nei Fori. Serve quasi come «intercapedine» con quanto è sotto il suo pavimento: il Carcere Mamertino, o...