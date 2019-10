Giochi, una tassa sulle micro-vincite stangata sul jackpot del Superenalotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Fosse già in vigore il fortunatissimo vincitore del super-premio da 209 milioni di euro del Superenalotto, sarebbe un pò, ma solo un pò, meno fortunato. L'intenzione del governo, alla affannosa ricerca di risorse per la prossima manovra di bilancio, è quella di introdurre una maxi-tassa sulle super-vincite. Un prelievo del 23 per cento contro l'attuale 12 per cento. L'anonimo fortunato di Lodi, che solo qualche giorno fa ha mandato all'incasso presso Sisal la sua schedina con i sei numeri vincenti, avrebbe dovuto lasciare allo...