Giochi in Borsa costruttore vicentino perde in Cassazione

LA SENTENZAVENEZIA Quella compravendita di azioni fu il frutto di insider trading, per cui la stangata della Consob è stata giusta. Così la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un noto costruttore vicentino, a cui era stata comminata una sanzione amministrativa di 205.725,38 euro, con perdita per quattro mesi dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali. All'imprenditore era stato contestato l'abuso di informazioni privilegiate nell'acquistare e nel cedere, nel giro di pochi giorni, quote di una società del cognato Carlo...