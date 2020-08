POMERIGGIO DRAMMATICO

FELTRE (BELLUNO) Tragedia sul Piave a Santa Giustina: Alessio Bortoluzzi, 15 anni, è rimasto schiacciato tra due massi, perdendo la vita. Una tragica fatalità che nessuno poteva prevedere in un luogo che durante le giornate estive è frequentatissimo da giovani e famiglie che cercano riparo dalla calura. Quello che doveva essere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento tra amici da passare sul greto del fiume Piave si è trasformato in una tragedia che lascerà il segno non solo nella famiglia, ma anche nei tre amici che erano con la vittima. Alessio, residente nel comune in cui si è consumata la tragedia, avrebbe compiuto sedici anni fra pochi giorni. Attonita l'intera comunità di Santa Giustina.

L'INCIDENTE

Erano le 16 quando ieri un gruppo di amici ha deciso di passare una giornata in allegria, recandosi al Piave per trovare refrigerio dal caldo torrido. Come molti giovani del luogo, i tre ragazzi hanno deciso di andare nella zona di Campo, poco lontano dalla cartiera Reno de Medici, un luogo che viene spesso frequentato dai giovani della zona. Ad un certo punto, Alessio Bortoluzzi, ha probabilmente iniziato a camminare tra i massi dell'argine causando il movimento di alcuni di questi, cadendo e rimanendovi incastrato all'altezza dell'addome. Due sassi di grosse dimensioni che hanno causato un trauma che alla fine è risultato fatale. L'acqua del Piave non è stata la causa che ha portato al decesso del sedicenne. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dai massi con l'ausilio di un cuscino pneumatico e le forze dell'ordine. L'equipe medica e il tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si sono subito portati dal giovane. Il personale medico, provvedendo al supporto vitale, ha quindi caricato a bordo il ragazzo assieme alla mamma, accorsa nel frattempo. L'elicottero ha proseguito in direzione dell'ospedale San Martino di Belluno dove Alessio è spirato poco dopo.

LA VITTIMA

Alessio Bortoluzzi non aveva neanche sedici anni. Li avrebbe compiuti fra qualche giorno, il 20 agosto. Residente a Santa Giustina insieme alla famiglia. Il padre Adriano è uno noto piastrellista di Santa Giustina mentre la madre Michela gestisce il negozio di prodotti erboristici in piazzetta degli Angeli in centro al paese.

IL LUOGO

La tragedia è avvenuta nella frazione di Campo a Santa Giustina, sulle rive del fiume Piave. Un luogo che si raggiunge attraversando il centro della frazione e percorrendo poi una strada stretta e sterrata e conosciuto come il Molo rosso. Una meta gettonatissima da sempre da giovani e famiglie, di facile accesso. Non c'è giovane di Santa Giustina che non abbia passato un pomeriggio in quel luogo negli ultimi cinquant'anni. Un luogo tanto bello quanto però fatale. Più di quarant'anni fa, un altro giovane dell'età di Alessio, mentre era lì, aveva deciso di tuffarsi nelle acque del Piave. Il piede rimase incastrato tra gli scogli e morì annegato. Un'altra tragedia che chi ha qualche anno in più ricorda in modo nitido. Ora questo nuovo lutto che ha gettato nella sconforto una famiglia. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 si sono recati anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze e ricostruire l'accaduto, anche se al momento sarebbero da escludere eventuali responsabilità. Una vera e propria fatalità che ha trasformato un pomeriggio in compagnia degli amici in una tragedia.

Eleonora Scarton

