Gilet gialli, meno adesioni e più violenza

LA PROTESTAPARIGI Non bastano le misure adottate in via definitiva venerdì sera dal Parlamento per sostenere il potere d'acquisto, non basta Macron che chiede a tutti l'indirizzo e-mail per dialogare, non basta nemmeno il Natale: la rivolta continua. Meno numerosi ma più determinati, organizzati in commando capaci di ingannare polizia e autorità anche sui social, i gilets jaunes si sono esibiti ieri nel Sesto Atto della loro protesta. Li aspettavano a Versailles come annunciato sui gruppi Facebook (la reggia infatti è rimasta chiusa tutto...