«Gilet azzurri nelle piazze il 26 gennaio»

Una lettera di Berlusconi ai berlusconiani: «Non sono venute meno le ragioni per le quali, 25 anni fa, alcuni di noi lasciarono il loro lavoro, le loro aziende, il proprio impegno professionale, per dedicarsi alla politica. Non è venuta meno la necessità di salvare l'Italia da un pericolo, oggi forse addirittura più grave di allora, perché una parte delle forze che oggi governano l'Italia è erede della peggiore sinistra del 900, ai cui tragici errori aggiunge incompetenza e arroganza». La missiva agli eletti e ai militanti è per il...