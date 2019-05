Gigantesca frana incombe sul paese evacuate 17 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALPAGO (BELLUNO) Le piogge di ieri hanno rimesso in moto la frana che incombe sul paese di Schiucaz, a Pieve, in comune di Alpago. Uno smottamento che si trova sulla provinciale 5 di Lamosano e che si era creato dopo la tempesta del 29 ottobre scorso. Si tratta di circa 6mila i metri cubi di materiale che incombono minacciosi sull'abitato. Per questo ieri alle 17, alla vista di fango e detriti in carreggiata, è scattato l'allarme. La provinciale è stata chiusa da Veneto Strade «per distacco di corpo roccioso con deformazione sede...