L'INIZIATIVA

ROMA Potrebbe essere necessaria ancora per molto tempo, la didattica a distanza (dad), ma almeno d'ora in poi sarà gratuita: non consumerà gigabyte. E non è poco visto che uno dei maggiori problemi relativi alla chiusura delle scuole e alle lezioni online riguarda proprio la spesa con cui hanno dovuto fare i conti milioni di famiglie italiane. Per computer e tablet sono intervenute le scuole che, in comodato d'uso e con fondi ministeriali, hanno messo a disposizione delle famiglie in difficoltà i dispositivi necessari: molte delle richieste sono state accordate e il problema della mancanza di computer, in questa seconda fase, si presenta in maniera inferiore rispetto alla scorsa primavera quando le famiglie si sono trovate spiazzate.

I COSTI

Ma per la rete finora è stato tutto più difficile, sia perché in diverse aree del Paese non è abbastanza robusta da sostenere le ore di lezione sincrone sia perché l'utilizzo di internet ricade necessariamente sulle famiglie. Chi ha la rete in casa si collega da lì, chi non ce l'ha deve poter disporre di dispositivi ad hoc. Comunque tutto questo ha avuto un costo, ricaduto ovviamente sulle famiglie visto che con le piattaforme scolastiche comunque si consumavano gigabyte dagli abbonamenti telefonici. Da oggi non più: gli operatori di telefonia mobile Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l'appello lanciato dai ministri dell'Istruzione Lucia Azzolina, delle Pari opportunità Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e hanno così deciso di escludere le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti.

«L'impatto, anche economico, della didattica a distanza sulle famiglie ha commentato Bonetti - già pesantemente provate dalle conseguenze della pandemia, è un nodo a cui le istituzioni devono una risposta fatta di soluzioni concrete. Il passo di oggi (ieri, ndr) guarda in special modo alle situazioni familiari di maggiore disagio, che sono quelle più gravemente esposte al rischio di esclusione sociale e di povertà educativa». Senza poter usare internet, infatti, si resta esclusi dalla didattica. E di fatto viene meno il diritto allo studio. «Da marzo - ha ricordato Azzolina - lo Stato ha già investito oltre 400 milioni per il digitale a scuola. Ringrazio le compagnie che hanno aderito: in un'emergenza, come quella che stiamo vivendo, serve davvero il sostegno di tutti».

I NODI

La didattica digitale, prevista in base all'ultimo Dpcm in tutte le scuole superiori al 100% e nelle classi di seconda e terza media delle Regioni cosiddette rosse, resta al centro di polemiche e nodi da sciogliere. Gli 85 milioni di euro stanziati dal decreto Ristori per le scuole devono essere spesi tra dispositivi da dare in comodato d'uso agli alunni, strumenti per la connettività e piattaforme utili per la didattica da remoto, per le quali le scuole devono attivare un abbonamento. Ieri la ministra Azzolina ha incontrato i rappresentanti del Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori della scuola, Fonags, proprio per affrontare le questioni relative alle classi virtuali: tra i temi più critici ci sono l'aspetto dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio.

Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA