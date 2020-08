IL PERSONAGGIO

«Intendo scusarmi sinceramente con il popolo giapponese, perché abbandono il mio incarico con un anno d'anticipo sulla scadenza del mandato e tra le sofferenze del coronavirus, tuttavia non sarei in grado di prendere decisioni giuste, a causa della malattia». Riuscendo a malapena a trattenere le lacrime, con queste parole ieri sera Shinzo Abe - il premier più a lungo in carica nella storia del Giappone (2.799 giorni consecutivi) - ha annunciato le sue dimissioni in una conferenza stampa trasmessa in diretta tv. Cedere il potere deve essere stato particolarmente doloroso per il sessantacinquenne Abe, rampollo di una facoltosa dinastia politica che ha dato al Sol levante ministri degli esteri (tra i quali il padre, Shintaro Abe, aspirante kamikaze durante la Seconda guerra mondiale) e un altro primo ministro - il nonno Nobusuke Kishi, ex alto funzionario del governo fantoccio del Manchukuo durante l'occupazione della Cina - che, a partire dagli anni Cinquanta, si batté per emancipare Tokyo dalla tutela di Washington. Lunedì scorso il responso degli ennesimi accertamenti medici a cui si era sottoposto Abe. La colite ulcerosa di cui soffre da sempre, e che l'aveva costretto a lasciare il timone della terza economia del pianeta già nel 2007, a quanto pare si è trasformata in una malattia così grave da costringere il nazionalista che sognava di riformare finalmente la costituzione pacifista nipponica a gettare la spugna.

UNA NUOVA ERA

Ora toccherà al suo Partito liberal-democratico (Ldp) al governo aprire una nuova era politica, eleggendo (probabilmente il 15 settembre) un successore (che dovrà ottenere l'ok del Parlamento), a cui toccherà difendere gli interessi nazionali in una fase molto delicata, caratterizzata dall'assertività militare cinese nei mari asiatici e dal tentativo degli Stati Uniti di contrastarla anche attraverso i loro alleati nella Regione. Il nuovo premier proverà anche a portare a termine l'organizzazione delle Olimpiadi, posticipate a luglio 2021 a causa della pandemia e che il Covid-19 minaccia di far naufragare definitivamente. Tra i papabili, il capo politico dell'Ldp Fumio Kishida (l'opzione preferita da Abe), il segretario di gabinetto Yoshihide Suga, l'ex segretario del Ldp Shigeru Ishiba. Probabilmente Abe passerà alla storia soprattutto per la cosiddetta Abenomics, il suo aggressivo mix di stimoli monetari e fiscali che ha tenuto a galla l'economia dell'arcipelago del Pacifico stretto tra l'ascesa cinese e l'isolazionismo di Trump. Un pragmatismo, il suo, che potremmo rimpiangere, nel momento in cui lo scontro tra Pechino e Washington in Asia rischia di contrapporre sempre più duramente la Cina agli alleati degli Stati Uniti.

Michelangelo Cocco

