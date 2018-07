Giappone in ginocchio dopo l'alluvione i morti sono 120 e 6 milioni gli sfollati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CATASTROFEUna calamità di tali proporzioni non si registrava dal 1982 quando un diluvio si abbattè nella provincia di Nagasaki e provocò circa 300 morti. Ma in Giappone, colpito da violente e ininterrotte piogge da dieci giorni, il bilancio delle vittime continua drammaticamente a salire. Secondo l'ultimo bollettino delle autorità nipponiche, i morti sono 124, altri 3 individui sono in condizioni critiche e i dispersi superano quota 80. Le autorità, 73 mila sono gli uomini delle forze dell'ordine in campo, hanno ordinato l'evacuazione...