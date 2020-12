Giancarlo Aneri, veronese di Legnago, è presidente della Aneri Vini e della Aneri Caffé. La prima è una cantina che produce prosecco di Valdobbiadene e, nel veronese, l'esclusivo Amarone, invece la torrefazione è una storica pmi toscana.

Da sempre affascinato dal mondo della stampa (vedi èGiornalismo, premio fondato nel 1995 con Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Indro Montanelli),lui stesso giornalista mancato («Forse perché fin da ragazzo avevo capito che si guadagna molto di più vendendo vino che scrivendo»), tifosissimo della Juventus, sulla crisi-pandemia riferita all'enogastronomia Aneri ha idee chiare: «C'è una filiera con tre protagonisti: i produttori, i distributori, gli utilizzatori finali, ovvero, ristoratori, pizzerie, bar. I più penalizzati sono questi ultimi, quasi sempre in maniera pesante. La questione è che se un'azienda, qualunque sia, è strutturata, e dentro metto anche la mia di impresa, può resistere mesi, anche un anno, ma i ristoranti no, non ce la fanno, nemmeno pizzerie e bar. Noi produttori, nella gran parte, ci siamo difesi, anche se la ristorazione è una parte importante delle vendite».

Approfondiamo.

«Premetto: la vera ristorazione in Italia è la trattoria, non me ne vogliano i miei grandi amici stellati. Sono le trattorie, per numero e tradizione, le fondamenta dell'industria italiana del settore, poi i grandi chef brillano e ci fanno brillare, certo, ma sono una nicchia. E il mondo delle trattorie è molto spesso un mondo di imprese famigliari che, da sempre, hanno lavorato col cassetto, modulando i loro compensi a seconda di come andavano gli affari. Se c'erano molti soldi in cassa si concedevano uno stipendio più grande, altrimenti se lo autoriducevano. Ecco perché parlare di ristori di 3 mila euro non ha senso, non risolvono nulla. 645 milioni sono pochi, serviranno 3 miliardi nei prossimi 5 anni».

Quale strada suggerisce?

«Penso ad un prestito sul lungo periodo, almeno decennale, che poi i ristoratori restituiranno anno dopo anno. Lo Stato farebbe un piacere a tutta l'economia, ma anche a se stesso, perché quelle attività, quando tutto sarà finito, riprenderanno a fare incassi e a pagare le tasse. E salverebbe un movimento che rappresenta non solo un business ma soprattutto un enorme patrimonio culturale».

Quanto ci vorrà?

«Credo parecchio, ma sono anche certo che la ripartenza sarà forte e che entro la fine dell'anno prossimo rivedremo fatturati interessanti. Il problema è fare in modo che queste aziende ci arrivino vive alla fine della pandemia».

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

