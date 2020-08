IL CASO

NEW YORK «Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico, e io lo amavo. Mi mancherà molto, ma un giorno ci rincontreremo». Donald Trump piange la morte del fratello Robert, avvenuta sabato al Presbiterian Hospital di Manhattan.

Il minore dei cinque figli della famiglia Trump si è spento all'età di 71 anni, dopo mesi di crisi mediche ripetute. Donald l'aveva visitato nella stanza di ospedale venerdì sera, in arrivo da Washington e prima di trasferirsi per il weekend nel suo golf club di Bedminster in New Jersey. Un incontro di commiato, quando i medici avevano già deciso che la fine era vicina.

I SOSPETTI

In assenza di un bollettino medico condiviso con i media, e nel silenzio della famiglia riguardo alla causa della morte, sul web sono spuntate rare illazioni, come quella del giallista Don Winslow che si chiede: «Di che cosa è davvero morto Robert Trump?». Il sospetto articolato in altri blog è che possa essere stato vittima del Covid 19, una notizia sconveniente per il presidente che dallo scorso febbraio minimizza la gravità dell'epidemia.

Ma si tratta appunto di voci isolate di incalliti cospirazionisti. Un anonimo amico di famiglia ha raccontato al New York Times che la salute di Robert si era compromessa lo scorso aprile, probabilmente per problemi vascolari, e che negli ultimi mesi era entrato e uscito diverse volte dall'ospedale.

Poco più di una settimana fa era caduto e aveva iniziato a soffrire micro emorragie cerebrali, le quali potrebbero alla fine avere causato il decesso. Robert era il più riservato dei membri della famiglia, e il meno esposto al palcoscenico mediatico. Aveva iniziato la carriera di lavoro come banchiere di investimenti a Wall Street, ma il fratello maggiore aveva finito per coinvolgerlo negli affari al momento dell'apertura del casinò di Atlantic City, quando un incidente aereo lo aveva privato all'improvviso di tre collaboratori di alto rango.

Qualcosa andò storto nella certificazione delle slot machine, e il Trump Casino dovette aprire i battenti il giorno dell'inaugurazione con una gran parte della sala sbarrata all'accesso. Il boss Donald addossò tutta la colpa al fratello e lo insultò di fronte al board della società.

Robert si alzò dalla poltrona e si allontanò in silenzio, e per molti anni a venire si limitò ad amministrare alcune delle proprietà immobiliari del gruppo da un suo ufficio periferico.

Per anni, mentre la salute del padre Fred degenerava con il progredire dell'Alzheimer, fu Bob a stargli vicino, e a portarlo ogni giorno a pranzo all'iconico ristorante italiano Gargiulo a Coney Island. Il riavvicinamento tra i due avvenne nel 2015, quando Donald Trump annunziò la discesa in campo nella politica, con la corsa presidenziale. Robert gli fu accanto fin dal primo momento in un rapporto sempre più arroccato alla difesa degli interessi comuni, e dichiarò il suo supporto per l'avventura politica del fratello «al 1.000%».

E' stato lui il mese scorso a chiedere ad un giudice di bloccare la pubblicazione del libro di memorie: «Troppo, e mai abbastanza« scritto dalla nipote Marie, nel quale si parla delle tante miserie umane che hanno accompagnato la vita dello zio Donald. Il dolore del presidente è autentico, giurano gli assistenti della casa Bianca che gli sono vicini negli ultimi giorni. La perdita di Robert lascia al fianco del presidente solo due sorelle: Elizabeth che vive in Florida chiusa in un ostinato silenzio riguardo agli affari di famiglia, e Maryanne, l'ex giudice che nel libro di Mary Trump considera suo zio un clown.

Nella memoria della nipote il rapporto tra i due fratelli è stato segnato da ripetute sopraffazioni da parte di Donald nei confronti di Robert: «Donald lo aveva individuato come la personalità debole, e lo ha sempre angustiato». Lo stesso presidente nel suo libro «L'arte di fare affari» ricorda di aver incollato tra loro i blocchi di legno di un giocattolo usato da Robert, solo per fargli un dispetto.

Intanto Joe Biden, candidato alla presidenza dei democratici, su twitter ha espresso la sua vicinanza a Donald Trump per la morte del fratello. «Signor presidente - scrive Biden - Jill e io siamo tristi nell'aver appreso della morte del suo fratello più giovane, Robert». «Conosco il dolore enorme per la perdita di un proprio caro - scrive ancora Biden, che negli anni scorsi ha perso un figlio - e so quanto sia importante la famiglia in momenti come questi. Spero che sappia che le nostre preghiere sono con tutti voi».

Flavio Pompetti

