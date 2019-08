Giallo a New York, morto lo chef del Cipriani Dolci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Andrea Zamperoni, 33 anni originario di Zorlesco, paesino in provincia di Lodi, capo chef del ristorante Cipriani Dolci dal Gran Terminal di New York è stato ritrovato morto in un ostello del Queens, poco distante da dove abitava da un anno. La notizia che tutti temevano, dopo una giornata di angoscia, è giunta in serata. Fondamentale, per la conclusione della vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso amici e familiari da domenica, è stata una telefonata anonima, che ha indicato alla Polizia il Kamway Lodge, struttura...