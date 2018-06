Giallo a Milano: lui s'impicca e la fidanzata è scomparsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTEROROMA Sono usciti insieme venerdì sera, in macchina. E non sono mai tornati a casa. Lui, Manuel Buzzini, 31 anni, quando si è stretto un cappio intorno al collo per togliersi la vita nel cortile della casa dove viveva sua nonna, aveva i vestiti bagnati e i pantaloni sporchi di fango fino alle ginocchia. Per questo motivo, i carabinieri che indagano sul suo suicidio e sulla scomparsa della fidanzata, Sara Luciani, 21 anni, stanno passando al setaccio canali, fiumi e qualsiasi corso d'acqua vicino a Melzo, in provincia di Milano. Non...