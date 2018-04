Già pronto il prossimo tentativo Fico dovrà sondare l'ipotesi M5s-Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Volano gli insulti mentre affonda l'opzione di un governo dei vincitori del 4 marzo sui divanetti di palazzo Giustiniani. L'incarico esplorativo, che ieri mattina il presidente della Repubblica ha affidato alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, alla fine delle 48 ore certificherà l'impossibilità di un governo M5S-centrodestra. Un mandato preciso, quello dato dal Quirinale, per un obiettivo molto mirato: realizzare in breve tempo - o eliminare con altrettanta rapidità dal tavolo e senza aspettare le elezioni in...