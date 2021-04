Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Avevano già avuto il Covid, rispettivamente in autunno e a inizio inverno. Uno dei due era stato anche vaccinato: doppia dose di Pfizer, ciclo completato da un mese. Ma entrambi hanno contratto per la seconda volta l'infezione, diventando casi di studio a livello regionale. È capitato a due operatori sanitari della casa di riposo Arcobaleno di Cordenons, in provincia di Pordenone. Entrambi sono totalmente asintomatici, ma...