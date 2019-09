«Già ci chiedono la stessa cura Apre gli occhi, non è in coma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non c'è alcuna cura sperimentale a base di cellule staminali che abbia un effetto positivo per i pazienti in stato di minima coscienza come Michael Schumacher». Vuole essere subito chiara Matilde Leonardi, direttore del Centro ricerche sul coma dell'Istituto neurologico Besta di Milano e membro della Società italiana di neurologia. «Le notizie diffuse sull'ex pilota stanno solo alimentando false speranze e illudendo le famiglie dei pazienti».Perché è così convinta che questa terapia non esista?«Perché non c'è alcun dato...