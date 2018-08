Già a terra altri tredici migranti fra loro anche le donne violentate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGE CATANIA Un gruppo di migranti è sceso dalla nave, alcuni manifestanti contrari alla linea del governo invece hanno raggiunto a nuoto la Diciotti, e hanno provato a salire, inseguiti dai sub della Guardia costiera.Alla sera però arriva l'annuncio: «Sbarcheranno tutti, ma andranno in parte in Albania e Irlanda, i più saranno ospitati dalla Chiesa in Italia». Intanto, cinque immigrati e sette immigrate sono state portate in ospedale. Le seconde perché hanno raccontato che nella lunga fuga dall'Africa, sono state violentate....