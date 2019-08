Già 19 le candidature formalizzate deve ancora arrivare quella di Parigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Con 19 nomi ufficiali, comincia a prendere forma la nuova Commissione europea. La presidente eletta, la tedesca Ursula von der Leyen, dopo un tour nelle principali capitali, dalla prossima settimana sarà al lavoro a Bruxelles, per affrontare il Sudoku del nuovo Esecutivo, con molti Paesi in pressing per ottenere portafogli economici di peso. CORSIA PREFERENZIALEUna corsia preferenziale sarà riservata a chi propone donne di spessore e competenza - per il momento sono sette quelle indicate - e anche l'equilibrio geografico sarà...