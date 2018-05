«Ghettizzazione al contrario: l'ultimo arrivato diventa primo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Siamo di fronte a una ghettizzazione al contrario, dove l'ultimo arrivato può superare la fila senza colpo ferire». Più che arrabbiato, questa volta Luca Zaia sembra amareggiato. Le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha bocciato Veneto First, legge di origine tosiana ma fortemente sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, celano per il governatore «un'ingiusta accusa di razzismo».Sta contestando il verdetto?«No. È una regola della democrazia: le sentenze non si discutono, si accettano. Però si possono...