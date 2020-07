VENEZIA Carte bollate contro la gestione dell'emergenza sanitaria. Un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia è stato presentato da Roberto Agirmo, vicepresidente della formazione politica Indipendenza Noi Veneto, nei confronti del governatore Luca Zaia «in ordine alle scellerate ed irresponsabili dichiarazioni rilasciate in diretta tv venerdì 3 luglio che di fatto tra le altre cose hanno ulteriormente destabilizzato la già grave situazione del comparto turistico veneto». Secondo Agirmo le parole di Zaia avrebbero procurato un «rilevante allarme nella popolazione in genere ed in particolare nei confronti dei turisti che avevano scelto il Veneto per le proprie ferie». Un altro esposto alla Procura della Repubblica di Venezia è stato presentato da Giancarlo Costa, già assessore del Comune di Jesolo, che ha chiamato in causa sia il governo di Giuseppe Conte che gli esperti coinvolti nell'emergenza del coronavirus, sostenendo che «l'immane sequenza di errori, omissioni, ritardi, incompetenze, superficialità, incomprensioni ha trasformato una sindrome para-influenzale in un'epidemia apparentemente devastante».

