Germania, via ai colloqui per il governo Grecia verso la chiusura del piano di aiuti

LO SCENARIOIl 2018 riparte con la Germania che non allenta il pressing sulla Banca Centrale Europea: l'istituto di Francoforte, secondo Jens Weidmann, dovrebbe fissare una data per la fine del programma di quantitative easing, invece che lasciarlo con scadenza aperta. Il numero uno della Bundesbank e membro del Board dell'Eurotower, parla in un'intervista a El Mundo: «È legittimo fissare una chiara fine per il programma di acquisto titoli della Bce». «L'evoluzione dei prezzi - spiega - corrisponde ad un livello sufficiente al mantenimento...