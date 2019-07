Germania sotto choc, muore bimbo spinto sotto un treno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIABERLINOAlla stazione centrale di Francoforte un uomo eritreo spinge un bambino di otto anni e la sua mamma 40enne sotto un treno ad alta velocità. Il bimbo muore, mentre la mamma riesce fortunosamente a salvarsi, pur restando ferita. La Germania è sotto choc per la tragedia accaduta nello scalo ferroviario più affollato del Paese. E nessuno riesce a capire perché quest'uomo sulla quarantina, abbia commesso un gesto così terribile. Tutto è successo in pochi secondi nella tarda mattinata. L'Ice in arrivo da Colonia entrava nella...