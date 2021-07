Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAL'acqua ha cominciato lentamente a ritirarsi da ieri dalle regioni nel cuore dell'Europa travolte dalle alluvioni di mercoledì, facendo emergere il dramma di una catastrofe «di proporzioni storiche». A entrare per primi nella cittadina di Erftstadt, nel Nord Reno-Vestfalia, quasi completamente evacuata da mercoledì notte, sono stati i carri dell'esercito, in mezzo alle macerie. «È come dopo la guerra», ha detto davanti alle...