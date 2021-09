Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La prima novità dell'era che dovrebbe portare una svolta in Germania è un selfie postato nella notte su Instagram: Volker, Annalena, Christian e Robert, i 4 leader dei Verdi e dei liberali, mescolati fra loro come un mazzo di carte. L'immagine è l'unico messaggio (armonico) che trapela dalle prime esplorazioni per il futuro governo. Ma dopo qualche ora le preferenze (diverse) dei due partiti decisivi vengono fuori: l'Fdp annuncia di...