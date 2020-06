LA PAURA

BERLINO Fino alla scorsa settimana in tutta la Germania il coronavirus sembrava sotto controllo anche se qua e là alla venivano alla luce focolai isolati nei mattatoi: il più grave è scoppiato nell'area di Gütersloh, Nord-Reno-Vestfalia, dove nella fabbrica dell'imprenditore Clemens Tönnies sono stati riscontrati oltre 1.300 contagi fra i lavoratori. All'inizio della settimana erano un centinaio, poi il numero è via via salito a 600, a 1.000 e ora a 1.331 casi accertati. Nonostante ciò la situazione appariva sotto controllo. Anche se l'indice R0 è salito da 1,79 a 2,88, stando all'Istituto Robert Koch, secondo cui la cifra si basa su una media di quattro giorni. Ieri sono stati 687 nuovi contagi in un giorno per un totale di 189.822 di cui 174.900 guariti. I decessi sono 8.882.

PREOCCUPAZIONE

A destare la massima preoccupazione è l'impianto di macellazione più grande d'Europa: è stato fermato, si ripiega su altri mattatoi. Asili e scuole sono stati chiusi. Test a tappeto su tutti i dipendenti sono stati effettuati: 6.139 in tutto. Di 5.899 si conoscono da ieri i risultati: 1.331 sono stati contagiati. Negli ospedali della zona sono ricoverati 21 pazienti con Covid-19: 6 in terapia intensiva di cui 2 sottoposti a respirazione artificiale. Cinque sono operai di Tönnies. L'impianto e i dipendenti sono stati messi in quarantena. Il problema è che molti dei lavoratori, per lo più dell'Est Europa, sono sistemati in alloggi precari: centinaia di poliziotti aiutano a garantire l'applicazione della quarantena. Il governatore del Land, Armin Laschet, candidato alla leadership Cdu e alla successione alla cancelliera Angela Merkel, aveva ipotizzato un nuovo lockdown in tutto il Nord-Reno-Vestfalia che con circa 18 milioni di abitanti è il Land più popoloso, ma in una riunione di crisi ha deciso di soprassedere. Alla riunione hanno preso parte anche rappresentanti di Romania, Polonia e Bulgaria.

Laschet si è fatto ieri un quadro di persona della situazione nell'impianto Tönnies e ha esortato i lavoratori stranieri a non tornare di corsa in patria, assicurando loro i migliori trattamenti medici. «Faremo tutto ciò che serve». Esiste un «enorme rischio di pandemia» ma poiché, ha spiegato, la catena dei contagi è circoscritta alla fabbrica, e non estesa al resto della popolazione, è possibile limitare la chiusura al solo impianto.

LA POLITICA

Ma è chiaro che un lockdown a tutto il Land è sempre un'opzione, ha sottolineato. Laschet è sempre stato fra coloro che spingevano per una rapida riapertura nel timore delle ripercussioni economiche e sociali, a differenza del governatore della Baviera, Markus Söder, del partito della prudenza. Laschet era stato anche costretto a rettificare e quasi a scusarsi per una frase che sembrava indicare che i contagi li avessero portati i romeni e i bulgari (critiche anche dai ministri degli esteri tedesco e bulgaro, Heiko Mass e Ekaterina Zaharieva). Il mancato lockdown è stato criticato dall'esperto Spd Karl Lauterbach per il quale «il focolaio cova da tempo e potrebbe circolare nella popolazione».

La Germania è fra i maggiori consumatori di carne in Europa (66 kg pro capite l'anno, contro 59 kg. in Italia). Con le notizie dei contagi nei mattatoi e le immagini impressionanti su igiene e condizioni lavorative, è divampato un dibattito su una riforma del mercato della carne, e migliori condizioni per gli animali. Si ipotizza anche una nuova tassa. «Gli allevamenti devono essere volti al benessere degli animali, non solo a dumping dei prezzi e alla concorrenza», ha detto il leader verde Robert Habeck. Per la ministra dell'agricoltura Julia Klöckner (Cdu), «la carne costa troppo poco, non è un prodotto per soli ricchi ma neanche merce di scarto», ha detto criticando alla luce del caso Tönnies la centralizzazione del settore dei mattatoi.

Flaminia Bussotti

