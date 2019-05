Germania Cancelliera a rischio con la crisi della Spd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERLINO La parola più gettonata per queste europee è Schicksalwahl, elezioni del destino. Nell'anno 13 del suo cancellierato, Angela Merkel è confrontata da sfide impervie su più fronti che potrebbero chiudersi con la fine anticipata del suo mandato. Già a dicembre aveva ceduto la leadership Cdu ad Annegret Kramp Karrenbauer nella speranza di restare cancelliera fino a fine legislatura nel 2021. Il voto europeo, dove si prevedono perdite storiche per la Cdu-Csu ma anche per l'alleato di governo socialdemocratico (Spd), potrebbe mettere in...