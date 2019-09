Germania, 50 miliardi di investimenti sostenibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ILPROGETTOBERLINO La Germania non rispetta gli obbiettivi di riduzione di C02, sicché a metà legislatura ha deciso di correre ai ripari: un mega pacchetto di misure fino a 50 miliardi è in arrivo. Il tutto, come ha assicurato il ministro delle finanze Scholz, senza mettere in discussione il pareggio di bilancio, osservato religiosamente da cinque anni. Da giorni il dibattito politico ruota attorno alla difesa del clima e oggi il Klimakabinett, il Consiglio dei ministri sotto la guida di Angela Merkel, annuncerà il programma. Il negoziato...