Salgono a tre i decessi fra i 30 dei 34 pazienti della Geriatria dell'ospedale di Rovigo risultati contagiati nel focolaio interno al reparto, sul quale si sono accesi i riflettori per l'alto numero di operatori sanitari che non hanno aderito alla campagna vaccinale, 8 infermieri su 24 e 8 Oss su 12. Di questi 16, cinque, tre infermieri e due Oss, sono risultati contagiati, con una dura presa di posizione del direttore dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, oltre che del presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della Federazione degli Ordini del Veneto Francesco Noce. Sulla vicenda è stato anche presentato un esposto, dall'avvocato Luca Previati del foro di Rovigo, al quale si sono rivolti i familiari di uno dei pazienti risultati contagiati: «Non abbiamo formulato accuse, ci siamo limitati ad esporre i fatti noti e non abbiamo nemmeno voluto cavalcare il tema della mancata vaccinazione dei dipendenti. Un atto che credo possa servire a fare chiarezza su cosa sia accaduto e su come sia stato possibile che il contagio si sia diffuso in maniera così ampia e rapida. Può essere stato un problema accidentale o una carenza, però credo sia importante per tutti capire cosa sia successo ed individuare eventuali comportamenti incompatibili».

