GEOX

CDA RIDOTTO, FIDUCIA AI MANAGER

L'assemblea degli azionisti di Geox ha approvato il bilancio 2019 (ricavi netti in calo a 805,9 milioni e risultato netto -24,8 milioni) e la riduzione del numero di amministratori da 10 a 9. Rilevante assorbimento una-tantum di cassa a causa coronavirus, posizione finanziaria netta in linea con aprile 2019. La società dispone di linee di credito rilevanti e sta anche negoziando un loro ulteriore incremento. Il presidente Mario Moretti Polegato: «Pieno supporto al management».

CARRARO

PER ORA NIENTE DIVIDENDO

RIPRESA IN SECONDO SEMESTRE

L'assemblea della Carraro ha approvato il bilancio 2019 che vede un fatturato consolidato di 548,8 milioni (-12%) e un utile netto in calo a 8,1 milioni. « A fronte del pesante impatto del Covid-19 - il commento del presidente Enrico Carraro (foto) - siamo consapevoli di operare all'interno di settori strategici e questo ci lascia presagire una ripresa già dalla seconda parte dell'anno».

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE

CEDOLA A 0,19 PER AZIONE

NOMINATO NUOVO CDA

L'assemblea di Massimo Zanetti Beverage Group approva il bilancio 2019 e la distribuzione di un dividendo di 0,19 euro per azione. Scelto il nuovo cda, Massimo Zanetti confermato presidente.

