ROVIGO Forse, nella vita reale, non esiste un geometra come il Luciano Calboni dei film di Fantozzi, che sfoggiava un linguaggio esageratamente forbito per scavalcare i colleghi e adulare i superiori. È però certo che la conoscenza della lingua italiana sia indispensabile in una professione (quella del geometra, appunto) che richiede un continuo contatto col pubblico e, dunque, capacità espositive notevoli. Ecco perché il Collegio dei Geometri di Rovigo ha organizzato, per i propri iscritti, insieme all'associazione culturale Opera Entertainment, un corso base di dizione della corretta pronuncia della lingua italiana e della relativa esposizione in pubbliche manifestazioni e eventi.

L'ATTORE RODIGINO

Una collaborazione insolita, che si preannuncia però interessante: «Si auspica spiega Stefano Marangoni, consigliere del collegio che questo sia l'inizio di una collaborazione foriera di iniziative culturali e artistiche». Il percorso formativo rivolto ai geometri (al momento gli iscritti sono 14) sarà tenuto dall'attore rodigino Giuliano Scaranello (presidente e direttore artistico di Opera) e inizierà stamattina, per poi proseguire, nella sede del Collegio, per dodici ore totali: «Lavoreremo soprattutto sul limare la cadenza dialettale commenta Scaranello - Noi veneti non dobbiamo certo vergognarci della nostra provenienza, ma in alcune occasioni è richiesto un uso corretto della lingua italiana parlata, che è quello riconosciuto dall'Accademia della Crusca. Si tenga conto, poi, che molti degli iscritti al Collegio hanno anche una carriera politica, nella quale è ugualmente importante la dizione». Ecco allora che Scaranello, dopo alcune note di storia della lingua, i classici esercizi di controllo del diaframma e gli scioglilingua (che sembrano solo giochi ma, in realtà, fanno lavorare la muscolatura facciale), illustrerà la corretta pronuncia delle vocali e di consonanti come la zeta, troppo spesso usate in modo errato da chi vive nel Nord Italia. Il contributo che Opera Entertainment fornirà, grazie al lavoro di Meri Veronese (presidente onoraria dell'associazione) e di Alberta Silvestri (consulente di produzione ed esperta di storia), sarà indispensabile per la buona riuscita della manifestazione, evento unico nel suo genere, in una giusta combinazione tra creatività e professionalità. Opera Entertainment è presente da quasi dieci anni nella città di Rovigo, dove si occupa della didattica e della formazione teatrale con corsi specifici e proponendo produzioni di prosa, operetta e intrattenimento musicale.

