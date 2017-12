Gentiloni: «Vittorio Emanuele III, nessun revisionismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTORINO Nessun revisionismo storico, la traslazione della salma di Vittorio Emanuele III e della regina Elena è stata una operazione umanitaria. Nel giorno del 70/esimo anniversario della morte del Savoia, re d'Italia dal 1900 al 1946, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni chiude le polemiche sul rientro in Italia dei resti dei Savoia. «Una vicenda privata trattata in modo umanitario», sottolinea il premier, che nella conferenza stampa di fine anno respinge in modo categorico le richieste di chi vorrebbe vedere i sovrani...