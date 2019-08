«Gentiloni rema contro l'intesa» Matteo accusa, Zingaretti: ridicolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA Si riaccende il frullatore del Partito democratico: Matteo Renzi accusa Gentiloni di sabotare la trattativa con i 5 Stelle e Zingaretti che parla di ipotesi ridicola e invita tutti a evitare polemiche inutili. Tutto comincia alla scuola di politica tenuta da Renzi in Garfagnana.IL FATTOE non insegna l'arte della diplomazia. Il tema del giorno era, forse non a caso, Machiavelli, e dopo il professor Gianluca Brigaglia, ha preso la parola l'ex premier che di fronte ai ragazzi della scuola (al Ciocco nella Garfagnana spiega ai 224...