Gentiloni, Padoan e Gualtieri le carte per la Ue Von der Leyen: «Due nomi, anche una donna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA C'è il nuovo commissario europeo. Della Francia. È Sylvie Goulard, ex europarlamentare ed ex ministro della Difesa. Perché è importante l'indicazione di Parigi? Ora l'Italia è l'unico Paese che non ha ancora scelto il nome per la squadra guidata da Ursula von der Leyen dove ancora non sono state distribuite le deleghe. È un'operazione molto delicata, fanno sapere dall'entourage della presidente eletta, «tutto è ancora soggetto a cambiamenti».DUE NOMITenendo conto che Ursula von der Leyen intende anche garantire la...