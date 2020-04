LA STRATEGIA

ROMA Ancora quarantotto ore. Tanto manca prima che l'Eurogruppo venga chiamato a pronunciarsi su tutte le proposte preparate dalle istituzioni Ue e dai singoli Paesi per fare fronte alla crisi economica causata dal coronavirus che il Vecchio Continente sta affrontando. Il fronte dei falchi del Nord, e quello dei Paesi del Sud sono ancora su posizioni diverse. Distanti. Ieri il commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno. «La consapevolezza della necessità della solidarietà stia crescendo piano piano tutti i giorni», ha dtto in una lunga intervista pubblicata sul quotidiano conservatore tedesco Die Welt. Gentiloni ha sottolineato la necessità di trovare una risposta comune. Altrimenti, ha aggiunto, «il progetto europeo sarà in pericolo» poiché le forze antieuropeiste ne trarranno un forte vantaggio. E l'intesa a livello Ue va trovata su un pacchetto di interventi che deve comprendere anche titoli emessi in comune. Il che, ha sottolineato l'ex premier, non vuol dire la mutualizzazione dei debiti pubblici degli ultimi 30 anni, ma condividere il peso di quelli che dovranno essere fatti per affrontare la crisi e sostenere la ripresa dell'economia. «Credo che la Germania e gli altri Paesi del Nord potrebbero accettare» questa idea: «emettere titoli destinati a uno scopo specifico e come misura finalizzata esclusivamente ad affrontare le circostanze eccezionali» in cui ci troviamo. La strada sarebbe quella già battuta per l'assicurazione comune contro la disoccupazione, il progetto Sure presentato qualche giorno fa dalla presidente Ursula Von Der Leyen. Una proposta che Tesoro e Palazzo Chigi vorrebbero rafforzare, aumentando le emissioni comuni finalizzate a singoli progetti. Emissioni che potrebbero essere gestite e garantite da istituzioni Ue come la Commissione, la Bei o il Mes, oppure direttamente dagli Stati membri. Una cosa, per Gentiloni, è certa: anche se venissero rimosse le condizioni oggi previste per gli interventi del fondo salva-Stati, il suo utilizzo può essere solo uno dei tanti strumenti che devono essere messi in campo e tra cui non possono mancare dei bond comuni. Ieri intanto Isabel Schnabe, la rappresentante tedesca nella Bce ha aperto ai coronabond «una tantum». Sia come sia, i ministri delle Finanze prima (martedì prossimo) e i leader europei subito dopo dovranno fare presto a dare una risposta forte e condivisa alla crisi. L'esigenza è di mettere a disposizione dei Paesi più bisognosi, tra cui sicuramente ci sono Italia e Spagna, denaro fresco per mandare avanti il Paese e mettere soldi nelle tasche dei cittadini a richiedere tempi stretti. Insomma, bisogna fare presto per lanciare un piano Marshall europeo perché, come ha sottolineato Gentiloni, per i singoli Stati non c'è futuro al di fuori del progetto europeo. Difficilmente i Paesi, senza un sostegno congiunto di Bce, Commissione, Bei e titoli comuni, potranno sostenere gli sforzi richiesti.

A. Bas.

