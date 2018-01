Gentiloni: chi vince governa, no alchimie io finisco con il voto `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Per rispetto agli elettori bisogna dire avete una scelta nelle vostre manI. Se gli diciamo che la scelta è di altri dopo le urne, non facciamo bene alla democrazia. Ci sono tre opzioni sul tavolo, ciascuno può scegliere, e ciascun blocco in teoria può avere la maggioranza. Io spero che l'Italia non giochi il Rischiatutto con forze che non sanno governare il paese. Penso che centrosinistra abbia dimostrato di saper governare». Paolo Gentiloni prova a fare un passo indietro rispetto alla vulgata che lo vuole a palazzo Chigi...