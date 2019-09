Gentiloni a Bruxelles: si punta all'Economia i giochi però sono aperti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBRUXELLES C'è molta attesa per l'incontro di questa mattina alle 10 tra la presidente della nuova Commissione europea Ursula von der Leyen e il candidato italiano a far parte della sua squadra' Paolo Gentiloni. Tuttavia non sarà chiarito anticipatamente se l'ex premier del Pd avrà davvero il portafoglio degli Affari economici, responsabilità di rilievo nella piramide comunitaria trattandosi del centro motore della supervisione delle politiche di bilancio. Per un paese come l'Italia, per mesi in contrapposizione con i vertici...