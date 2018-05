Gentilini si risposa a 89 anni «Maria? Un'anima gemella»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATREVISO Giancarlo Gentilini non finisce mai di stupire. All'alba degli 89 anni ha deciso di convolare a nuove nozze. Una notizia che doveva rimanere riservata: lo Sceriffo ha sempre difeso con le unghie e con i denti la sua vita privata. Ma la pubblicazione dell'annuncio di matrimonio all'albo pretorio ha vanificato tutto. Per l'ex sindaco si tratta di seconde nozze. A ottobre scorso è rimasto vedovo dopo la scomparsa di Teresa, compagna di vita per oltre quarant'anni. E adesso ha trovato sulla sua strada Maria Assunta Pace, 72 anni,...