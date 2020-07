PROVE TECNICHE

GENOVA Tornano i mezzi sul ponte di Genova: il nuovo viadotto è praticamente finito ed è arrivato il giorno del collaudo statico. Il momento di maggior impatto visivo a metà pomeriggio, quando sul ponte salgono contemporaneamente tutti i 56 tir da 44 tonnellate ciascuno previsti per le prove e il ponte sul Polcevera viene caricato in totale con 2.500 tonnellate di peso. Sono passati 705 giorni dal tragico crollo del Morandi che il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime, 461 giorni dall'inizio dei lavori a metà aprile 2019. «Il cantiere non si è mai fermato, neanche durante l'emergenza Covid, ed diventato il simbolo dell'Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi», commenta il governatore della Liguria Giovanni Toti. Le operazioni iniziano attorno alle 8 del mattino. La mattina viene sostanzialmente impiegata in tutta le operazioni previste per la fase zero del collaudo: un transito dei tir in formazione serrata a marcia lenta per l'assestamento del viadotto, la prova a torsione con alcuni mezzi a percorrere la carreggiata nord e poi la carreggiata sud, e infine la prova di frenatura degli autoarticolati su un punto definito della struttura.Verso metà pomeriggio si arriva al carico di tutti i 56 tir, lasciando spazio quindi alle misurazioni: alcuni sensori di deformazione rilevano in tempo reale le informazioni sulle sollecitazioni, via via che aumenta il carico. Le prove statiche proseguiranno forse per altri 4-5 giorni. Quanto all'inaugurazione, l'attesa resta che avvenga nella prima decade di agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA