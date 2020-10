L'INCIDENTE

GENOVA Un proiettile impazzito lanciato a tutta velocità su un gruppo di ragazzini che chiacchieravano in una piazzetta di Quezzi, quartiere popolare alla periferia di Genova. La macchina, un suv Bmw, era guidato da un altro ragazzo, di 23 anni, che invece di aiutare i feriti è scappato per essere arrestato diverse ore dopo. Per terra, tra le lamiere, quattro ragazzine, tra cui due sedicenni che appaiono inizialmente in gravissime condizioni. Una è anche al settimo mese di gravidanza.

LA DINAMICA

La serata normale di un gruppetto di amici tra i 16 e i 19 anni diventa incubo poco dopo le 23. Quando L.B., 23enne genovese, arriva a tutta velocità dalla strada. Non è la prima volta che il giovane sfreccia a tutto gas tra le strade del quartiere, vantandosene anche sui social dove pubblica i video delle sue prodezze. Ieri sera però, alla fine di via Daneo, giunto in piazzetta Pedegoli, perde il controllo del bolide, travolge un motorino che falcia quattro ragazzine, tutte italiane. Lo scooter schiaccia due di loro contro una panchina e prende fuoco. Per strada scendono decine di residenti per aiutare il gruppo. Il conducente, invece, si preoccupa solo di smontare il pezzo anteriore del suv rimasto incastrato e scappa.

In tanti hanno preso la targa e riconoscono chi c'è alla guida. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale provano a inseguirlo, ritrovano la targa per strada e con quella arrivano fin sotto casa del giovane. Trovano la vettura con i segni dell'incidente, ma il 23enne non è in casa.

IL TELEFONINO

A quel punto la polizia di Stato stringe la ricerca controllando le celle telefoniche agganciate dal cellulare, anche pensando di salvaguardarne l'incolumità, visto che per lo choc non era escluso compisse qualche gesto insano. Viene rintracciato alle quattro del mattino nel quartiere vicino, mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta in via Tortona. In tasca aveva ancora le chiavi della macchina. Gli agenti lo interrogano ma il giovane non parla. Alcol test e i tossicologici danno esito negativo. Il fermo diventa arresto dopo gli accertamenti disposti dal pubblico ministero Daniela Pischetola. Le ragazze nel frattempo erano state portate all'ospedale San Martino e al Villa Scassi. Le loro condizioni con il passare delle ore migliorano decisamente. La giovane di 16 anni, al settimo mese di gravidanza, ha diverse ustioni di terzo grado sul corpo, ma lei e il bambino stanno bene, anche se i medici del San Martino si sono comunque riservati la prognosi.

All'altra coetanea i sanitari del Villa Scassi hanno salvato la gamba dopo una lunga operazione, sventando quindi il rischio che dovesse subire un'amputazione. Ferite in modo meno grave anche una 17enne e una ragazza di 19 anni.

Il ragazzo è stato portate nel carcere di Marassi. Dovrà rispondere di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Con lui in auto risulta ci fossero dei passeggeri, visti dai testimoni della tragica carambola. La polizia sta ora facendo accertamenti anche nei loro confronti.

