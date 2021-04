Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISASTROGENOVA Cinquantuno anni di mancate manutenzioni e interventi di rinforzo nella pila 9 del ponte Morandi, quella che crollando il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. E una riduzione del 98% delle spese da quando la concessione passa dal pubblico al privato. In poche parole, una tragedia dovuta alle «manutenzioni in calare» e alla negligenza.A poco meno di tre anni dalla più grave sciagura delle infrastrutture in Italia...