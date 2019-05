«Genitori-pusher dei loro figli non c'è più voglia di educare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paolo Crepet ha appena finito di sfogliare i giornali. «Una lettura terrificante: gli studenti Erasmus che in Spagna riducono in fin di vita un altro ragazzo, il padre che a Milano ammazza di botte un bimbo di due anni». Poi gli arriva la notizia della giovane arbitro donna a Mestre. Così lo psichiatra, laurea a Padova, sbotta: «Conoscevo un altro Veneto, più gentile e ironico. Ora mi pare che tanti stiano tirando fuori il Medioevo che è in loro...».Solo in Veneto?«No, in tutta Italia, da Nord a Sud. Ma i genitori che hanno offeso la...