L'INCHIESTA

ROMA Oltre l'immaginazione. Non è soltanto una terribile storia di pedofilia quella che ieri ha portato all'arresto di due mamme, pronte ad abusare delle loro bambine piccolissime: una per compiacere il padre, anche lui finito in carcere, l'altra per denaro. La breve ordinanza della procura di Firenze racconta l'indicibile attraverso le chat degli indagati: una delle bambine è stata data alla luce per soddisfare le perversioni del papà pedofilo. Un oggetto sessuale, usato anche dalla mamma, per accontentare l'amante. Ieri per Alessandra, che ha solo quattro anni, e Francesca, che ne ha appena compiuti 10, è cominciata una vita normale in una casa famiglia. Da quando erano in culla hanno conosciuto soltanto abusi. Ruota tutto intorno alla figura di un uomo di Grosseto, classe 79, l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli. In agosto la polizia postale aveva bussato alla sua porta per una perquisizione, l'inchiesta riguardava alcuni gruppi di pedofili che si scambiavano immagini, video e contenuti su Telegram. L'uomo aveva ammesso di fare parte di quei gruppi di avere condiviso e scaricato materiale pedopornografico, ma è stata la copia forense del suo telefono a rivelare agli inquirenti la verità più atroce.

LO SQUALLIDO MOTIVO

Il 23 giugno scorso, in una chat whatsapp, l'uomo, che non vive con la mamma della bambina e non ha riconosciuto la figlia, litiga con la donna, vuole vedere più spesso la bimba, di 4 anni, che abitualmente partecipa ai loro rapporti sessuali e viene accompagnata dalla madre perché il padre ne abusi. La donna minaccia di rivolgersi a un giudice: «Vuoi andare alle vie legali? - dice - va bene, ma preparati ti rovino. Io non voglio portare via Alessandra da casa tua con una bara». E lui «Con cosa? Perché dovrei ucciderla... preferisci ucciderla prima di farmela portare a casa mia». La tensione sale e la donna conclude: «Dopo questo domani chiamo io l'avvocato e gli dico tutto, anche perché è stata procreata». Scrive il gip: «Le espressioni della donna sembrano alludere al fatto che la bambina sia stata concepita per ragioni diverse da quelle tipiche della procreazione all'interno del nucleo familiare, e le vicende successive alla sua nascita, cioè i sistematici abusi ammessi pacificamente in chat, sembrano confermare questa ipotesi». Per il giudice «è verosimile che la donna abbia portato avanti la gravidanza della figlia con il preciso intento di realizzare le fantasie sessuali condivise con il compagno, in particolare quella di potere abusare sessualmente della figlia, usata come un giocattolo sessuale». Del resto è proprio alla mamma di sua figlia che l'indagato invia il manuale: «Come praticare l'amore bambino».

LA METTO INCINTA

Alessandra aveva solo un anno, quando i suoi genitori litigavano: l'uomo voleva vedere la bambina, la mamma sbottava: «Metti incinta la tua attuale ragazza, aspetti nove mesi e ci puoi fare quello che ti pare, così siete felici tutti». Per il giudice che la bambina fosse stata concepita con l'intento di farne un oggetto sessuale è confermata anche da una vecchia chat tra l'uomo e l'altra donna che, per denaro, gli vende la propria bambina da quando aveva un anno: «C'è una mia amica che vuole che la metto incinta - dice l'indagato alla donna - vuole una bambina per poi farmici giocare. È una tipa pervertita, una sua amica le ha fatto vedere un video dove c'erano dei bambini che giocavano con degli adulti e gli è presa voglia».

