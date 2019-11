CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GENEROSITÀVENEZIA Tocca il cuore l'onda di generosità dimostrata in questi giorni, da veneziani e non, a sostegno delle persone colpite dall'acqua alta. Tanti coloro che, capendo l'entità del disastro, hanno messo spontaneamente a disposizione le proprie risorse, poi confluite nel gruppo Facebook Aiuti concreti ai veneziani - Acqua alta 12-11-2019. Nato in risposta alla disastrosa notte di martedì, il gruppo si pone come bacheca cerco - offro con l'obiettivo di mettere velocemente le persone in contatto. Sabato per esempio un gruppo di...