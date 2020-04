FINANZA

ROMA Il cda delle Generali conferma all'assemblea la proposta di un dividendo di 0,96 per azione, suddiviso tuttavia in due tranche. La prima, pari a 0,50 euro per azione, pagabile a maggio e la seconda di 0,46 euro da pagare entro fine anno ma dopo la verifica da parte del consiglio sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali e regolamentari.

Ieri il cda della compagnia ha riesaminato la proposta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del 30 aprile alla luce delle recenti comunicazioni da parte delle autorità di vigilanza. «La solidità patrimoniale del gruppo e la sua resilienza sono tra i motivi principali per cui ogni giorno clienti ed investitori ripongono la loro fiducia in Assicurazioni Generali - si legge in un'articolata nota diffusa al termine della riunione - La solidità patrimoniale si accompagna a quella operativa, come dimostrato dai risultati 2019 che hanno segnato il miglior risultato operativo della storia del gruppo grazie alla crescita profittevole in tutte le linee di business. Anche se gli esatti effetti della crisi legata alla diffusione del Covid-19 restano incerti, non ci sono ragioni per avere dubbi sulla stabilità del gruppo, il cui coefficiente di solidità patrimoniale rimane solido e ampiamente all'interno dell'intervallo desiderato». Il vertice riconosce inoltre l'importanza del flusso cedolare per molti azionisti istituzionali e retail particolarmente nell'attuale congiuntura, e d'altra parte «ha preso atto della comunicazione di Eiopa del 17 marzo 2020 e della lettera Ivass del 30 marzo 2020 che hanno invitato le compagnie assicurative a seguire prudenti politiche di distribuzione dei dividendi e di pagamento delle componenti variabili della remunerazione degli esponenti aziendali».

Tali interventi sono stati anche presi in considerazione dal collegio sindacale che, nell'invitare il cda ad adottare un approccio di ragionata prudenza, «non ha comunque formulato osservazioni sulla proposta di distribuzione del dividendo». Alla luce di tutto ciò e in coerenza con il fatto che continuano a sussistere i coefficienti di solidità patrimoniale, il cda ha deciso di confermare la proposta di pagamento del dividendo di 0,96 ma di suddividerlo nelle due tranche indicate. La seconda di 0,46 euro pagabile entro la fine dell'anno è peraltro soggetta «a verifica consiliare, tra l'altro, sul rispetto a fine settembre dei limiti previsti dal Risk Appetite Framework di Gruppo, nonché al positivo accertamento della conformità alle disposizioni e alle raccomandazioni di vigilanza al tempo vigenti relativamente al pagamento di dividendi», conclude la nota segnalando che la prima rata della cedola saràin pagamento dal 20 maggio, con data di legittimazione a percepirlo il 19 maggio e stacco cedola a partire dal 18 maggio.

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA