Gemelline siamesi il Veneto si mobilita «Le separiamo noi»

LA STORIASono le prime gemelle siamesi nate in Sierra Leone, il Paese con la mortalità materna più alta al mondo. Ma la speranza che le due bimbe sopravvivano, e conducano un'esistenza il più possibile normale dopo che il loro fratellino invece non ce l'ha fatta, è solo a Padova: la Regione ha attivato il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie e i medici dell'Azienda Ospedaliera tenteranno di separare le piccine, che stanno per compiere due mesi e hanno in comune l'addome e l'intestino. «Ho perso mio figlio e ho bisogno...