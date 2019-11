Geloso della moglie, spara al fratello e lo uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVARA Ha ucciso il fratello a colpi di pistola ed è scappato per poi costituirsi. Si è conclusa ieri, in poche ore, nella caserma dei carabinieri, la fuga di Rosario Saporito, 40 anni. Era ricercato dall'ora di pranzo quando, al culmine di un litigio, ha sparato al fratello Daniele, di quattro anni più giovane di lui, per poi allontanarsi armato a bordo della sua auto, una Hyundai. La tragedia a Trecate, poco più di 20mila abitanti dove la provincia piemontese di Novara confina con la Lombardia. Da alcuni mesi i fratelli erano tornati a...