LO STUDIOVENEZIA Ora che s'intravvede la luce in fondo al tunnel Covid, può essere imboccata la strada dell'autonomia differenziata. «Adesso è giusto riprendere in mano questo tema come anche il tema del federalismo fiscale», ha detto ieri Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, annunciando per metà luglio una relazione in commissione bicamerale, «perché credo che le istanze che provengono da alcune regioni, di un di...